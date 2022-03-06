начнут матч в 17:00 в чемпионате Франции по футболу, 06.03.2022.

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Нант» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нант»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нант — Монпелье.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам