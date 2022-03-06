начнут матч в 19:30 в АПЛ, 06.03.2022.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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