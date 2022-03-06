«Манчестер Сити» — «МЮ»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 4:1.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Силва на левом фланге получает мяч от Грилиша и навешивает к ближнему краю вратарской, где в свободную зону врывается Де Брёйне и ударом в касание вколачивает мяч под штангу.

На 22-й минуте «МЮ» отыгрался. Санчо получил мяч от Погба, прошёл к штрафной, оторвавшись от Уолкера, и от её линии прекрасным ударом низом попал под дальнюю штангу. Эдерсон чуть зацепил мяч при этом, но спасти команду не смог.

«Сити» вновь повел на 28-й минуте. После перехваченного навеса «МЮ» из обороны на правом фланге Фоден ворвался в штрафную, технично пробросил мяч мимо соперника, и пробил низом — де Хеа спас. Удар Силвы блокировал в подкате кто-то из полевых игроков, но мяч отскочил прямо к Де Брёйне, который с нескольких метров вколачивает его в сетку.

На 68-й минуте Де Брёйне с углового навесил на Рияда Мареза, который отличным ударом в касание от края штрафной уложил мяч в левый нижний угол.

В добавленное время прошла атака по центру у «Сити». Гюндоган вырезал передачу на ход Марезу, которому никто не успел помешать войти в штрафную и хлёстко пробить в правый угол под перекладину.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 3:1 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (5'), 1:1 Джейдон Санчо (22'), 2:1 Кевин Де Брёйне (28'), 3:1 Рияд Марез (68') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 80'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден, Джек Грилиш Манчестер Юнайтед: Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Поль Погба (Маркус Рашфорд, 64'), Anthony Elanga (Джесси Лингард, 64'), Фред, Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждение: Гарри Магуайр (63')

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице АПЛ — 69 очков, «Манчестер Юнайтед» идет 5-м — 47 очков.