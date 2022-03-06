«Манчестер Сити» — «МЮ»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Силва на левом фланге получает мяч от Грилиша и навешивает к ближнему краю вратарской, где в свободную зону врывается Де Брёйне и ударом в касание вколачивает мяч под штангу.
На 22-й минуте «МЮ» отыгрался. Санчо получил мяч от Погба, прошёл к штрафной, оторвавшись от Уолкера, и от её линии прекрасным ударом низом попал под дальнюю штангу. Эдерсон чуть зацепил мяч при этом, но спасти команду не смог.
«Сити» вновь повел на 28-й минуте. После перехваченного навеса «МЮ» из обороны на правом фланге Фоден ворвался в штрафную, технично пробросил мяч мимо соперника, и пробил низом — де Хеа спас. Удар Силвы блокировал в подкате кто-то из полевых игроков, но мяч отскочил прямо к Де Брёйне, который с нескольких метров вколачивает его в сетку.
На 68-й минуте Де Брёйне с углового навесил на Рияда Мареза, который отличным ударом в касание от края штрафной уложил мяч в левый нижний угол.
В добавленное время прошла атака по центру у «Сити». Гюндоган вырезал передачу на ход Марезу, которому никто не успел помешать войти в штрафную и хлёстко пробить в правый угол под перекладину.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице АПЛ — 69 очков, «Манчестер Юнайтед» идет 5-м — 47 очков.