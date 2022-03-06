начнут матч в 19:30 в немецкой Бундеслиге, 06.03.2022.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Кёльн» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Хоффенхайм»).

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