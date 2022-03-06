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    Новичок ЦСКА Гбамен поделился первыми впечатлениями от Москвы

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    Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве.

    Жан-Филипп Гбамен
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    Жан-Филипп Гбамен

    «Москва — это очень хороший город. Мне очень нравится здесь. И когда у меня будет больше свободного времени, я выйду погулять и познакомлюсь с достопримечательностями. Но у меня уже сложилось мнение, что это замечательный город», — сказал Гбамен на клубном Rutube-канале ЦСКА.

    26-летний Гбамен арендован московским клубом у английского «Эвертона» до конца сезона без права выкупа. За новую команду полузащитник провёл три матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

    ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе.

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