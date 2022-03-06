Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужен новый форвард

Главный тренер «Манчестер Сити»отметил, что клубу требуется усиление линии нападения.

«Я думаю, клубу однозначно нужен нападающий. Извините, возможно, я ошибаюсь, но не могу согласиться с теми, кто считает иначе.

Говорят, мы отлично справляемся без форварда, но это только потому, что мы побеждаем. Когда мы не выигрываем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен. "Как эти ребята играют без форварда?"Для игры в Премьер-лиге нужен нападающий», — сказал тренер Goal.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне забил 64 мяча в чемпионате Англии.