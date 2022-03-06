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    Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужен новый форвард

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что клубу требуется усиление линии нападения.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я думаю, клубу однозначно нужен нападающий. Извините, возможно, я ошибаюсь, но не могу согласиться с теми, кто считает иначе.

    Говорят, мы отлично справляемся без форварда, но это только потому, что мы побеждаем. Когда мы не выигрываем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен. "Как эти ребята играют без форварда?"Для игры в Премьер-лиге нужен нападающий», — сказал тренер Goal.

    «Манчестер Сити» в текущем сезоне забил 64 мяча в чемпионате Англии.

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