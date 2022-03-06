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    Дибала может перейти в «Интер», если не договорится с «Ювентусом» о новом контракте

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    Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболит до сих пор не договорился с руководством клуба о новом контракте.

    В ситуацию намерен вмешаться «Интер». Отмечается, что миланский клуб готов предложить Дибале пятилетний контракт на 7,5 миллиона евро за сезон.

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    Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

    В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

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