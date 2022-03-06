Дибала может перейти в «Интер», если не договорится с «Ювентусом» о новом контракте

Полузащитник «Ювентуса», скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболит до сих пор не договорился с руководством клуба о новом контракте.

В ситуацию намерен вмешаться «Интер». Отмечается, что миланский клуб готов предложить Дибале пятилетний контракт на 7,5 миллиона евро за сезон.

«Ювентус» пока что предлагает одному из своих лидеров трехлетнее соглашение с зарплатой в 7 миллионов евро.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.