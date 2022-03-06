«Динамо» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, когда спартаковцы организовали быструю атаку. Бакаев пробил из-за пределов штрафной — мяч после рикошета отскочил к Николсону, который с близкого расстояния пробил Шунина.
А на 38-й минуте спартаковцы быстро вышли из обороны в атаку, Квинси с левого края резко сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — Шунин не дотянулся.
В добавленное к первому тайму время «Динамо» осталось в меньшинстве — Гильермо Варела проиграл борьбу и сбил Бакаева, сорвав контратаку спартаковцев и получив товруюжелтую карточку в течение пяти минут.
Команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.
В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).