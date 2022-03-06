«Динамо» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскоепотерпело домашнее поражение от столичного(0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, когда спартаковцы организовали быструю атаку. Бакаев пробил из-за пределов штрафной — мяч после рикошета отскочил к Николсону, который с близкого расстояния пробил Шунина.

А на 38-й минуте спартаковцы быстро вышли из обороны в атаку, Квинси с левого края резко сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — Шунин не дотянулся.

В добавленное к первому тайму время «Динамо» осталось в меньшинстве — Гильермо Варела проиграл борьбу и сбил Бакаева, сорвав контратаку спартаковцев и получив товруюжелтую карточку в течение пяти минут.

РПЛ. 20-й тур «Динамо» — «Спартак» — 0:2 (0:2, 0:0) Голы: Николсон, 26 (0:1). Промес, 37 (0:2)«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Скопинцев, Сазонов, Моро (Макаров, 81), Грулев (Нжи, 65), Захарян, Шиманьски, Фомин (Паршивлюк, 46), Смолов (Тюкавин, 58)«Спартак»: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Айртон, Джикия, Мозес, Бакаев (Ларссон, 67), Мартинс (Зобнин, 79), Умяров, Николсон, ПромесПредупреждения: Грулев, 3’. Варела, 42’. Захарян, 66’ — Кофрие, 1’. Айртон, 40’. Мартинс, 72’. Умяров, 86’Удаления: Варела, 45’ (вторая ж.к)

Команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).