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    Де Брюйне: Лига чемпионов похожа на лотерею. Я предпочту победу в АПЛ

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что для него победа в АПЛ будет более весомым достижением, чем выигрыш кубка Лиги чемпионов.

    Кевин Де Брюйне
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    Кевин Де Брюйне

    «Если нужно выбирать, то я предпочту АПЛ. Это демонстрирует стабильность игрока и того, что ты сделал в течение всего сезона.

    В Лиге чемпионов нужно быть в порядке лишь в определенные моменты. Если сравнивать с чемпионатом, в котором больше игр, то Лига чемпионов похожа на лотерею.

    Что такое наследие? Стали бы мои личные достижения значительнее, если бы мы, например, выиграли Лигу чемпионов в прошлом году? Для меня, как для игрока, нет. Есть легенды футбола, которые не побеждали в Лиге чемпионов. В конце карьеры я не стану сожалеть о том, чего не достиг.

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    • Я знаю, что вы хотите большого числа побед, но, если у тебя на один трофей больше, то это не определяет всю твою карьеру. Когда ты спортсмен, то каждое поражение переносишь болезненно, но, как я думаю, иногда полезно пройти через такие моменты.

    Невозможно прожить жизнь так, чтобы всегда все шло отлично. Это так не работает», — приводит слова бельгийского футболиста Daily Mail.

    В воскресенье, 6 марта, «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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