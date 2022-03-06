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    Криштиану Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» из-за травмы

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», информирует The Athletic.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    37-летний португальский форвард не сыграет за «красных дьяволов» в манчестерском дерби по причине травмы. В составе также не будет уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

    Сегодня состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

    «Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 4-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

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