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    Цинциннати — Ди Си Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.03.2022 в 02:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Цинциннати — Ди Си Юнайтед

    Футбол MLS
    В 02:00 06.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Цинциннати — Ди Си Юнайтед в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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