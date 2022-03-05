ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 15:59
    • Шведка Нильссон выиграла бронзу в биатлонном спринте на КМ в Контиолахти
  • 15:36
    • Российский игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Италии
  • 15:28
    • Маркиньос: Надеюсь, скоро продлим контракт с «ПСЖ»
  • 15:02
    • Тереза Йохауг: Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас
  • 14:54
    • Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Ибрагимович может вернуться на поле в матче с «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Наполи
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может принять участие в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Наполи», сообщает Football Italia.

    Златан Ибрагимович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович

    По информации источника, накануне 40-летний шведский нападающий тренировался индивидуально, однако существует вероятность, что Ибрагимович будет включён в заявку команды.

    Из-за травмы Ибрагимович не выходил на поле с 23 января. Шведский форвард забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.

    Матч 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» состоится завтра, 6 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало встречи — в 22:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Устроят ли «Бавария» с «Байером» голевую перестрелку в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вест Хэм» снова отберет очки у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры