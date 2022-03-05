начнут матч в 22:00 в американской футбольной лиге MLS, 05.03.2022.

Последний матч между собой: «Торонто» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

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