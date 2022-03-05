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    РПЛ и ФНЛ отреагировали на исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

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    Пресс-служба РПЛ опубликовала совместное заявление с ФНЛ, связанное с решением Ассоциации европейских футбольных лиг (АЕФЛ) исключить обе организации из своего состава.

    РПЛ исключили из АЕФЛ
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    РПЛ исключили из АЕФЛ

    «Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

    В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ

    РПЛ входила в состав участников Ассоциации европейских футбольных лиг с 2007 года, а ФНЛ — с 2011 года.

    Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.

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