РПЛ и ФНЛ отреагировали на исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Пресс-службаопубликовала совместное заявление с, связанное с решением (АЕФЛ) исключить обе организации из своего состава.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ

РПЛ входила в состав участников Ассоциации европейских футбольных лиг с 2007 года, а ФНЛ — с 2011 года.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.