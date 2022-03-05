Крыховяк хочет расторгнуть контракт с «Краснодаром»

Пресс-атташе сборной Польшисообщил, что полузащитник «Краснодара»имеет предложение от другого клуба.

«У него есть одно серьезное предложение. Если бы он сумел договориться с нынешним клубом о расставании, то мог бы подписать контракт с новым практически на месте.

Агент Крыховяка ведет переговоры с "Краснодаром" о расторжении контракта. Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», — приводит слова Квятковского Polsat Sport.

Напомним, ранее «Краснодар» объявил о приостановке действия контрактов иностранных игроков с клубом из-за сложной ситуации в стране. Кроме этого команду покинули немецкий тренер Даниэль Фарке и его помощники.