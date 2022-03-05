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    Крыховяк хочет расторгнуть контракт с «Краснодаром»

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    Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк имеет предложение от другого клуба.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «У него есть одно серьезное предложение. Если бы он сумел договориться с нынешним клубом о расставании, то мог бы подписать контракт с новым практически на месте.

    Агент Крыховяка ведет переговоры с "Краснодаром" о расторжении контракта. Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», — приводит слова Квятковского Polsat Sport.

    Напомним, ранее «Краснодар» объявил о приостановке действия контрактов иностранных игроков с клубом из-за сложной ситуации в стране. Кроме этого команду покинули немецкий тренер Даниэль Фарке и его помощники.

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