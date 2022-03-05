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    Гбамен о ЦСКА: Мы будем чемпионами. Я остаюсь

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    Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

    Жан-Филипп Гбамен
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    Жан-Филипп Гбамен

    «Мы сделали сегодня все, чтобы победить. Ожидания от концовки сезона? Мы будем чемпионами!

    Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем. У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо.

    Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы», — сказал Гбамен «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА сейчас занимает третье место в таблице, набрав 36 очков. 12 марта — матч с «Локомотивом» в гостях.

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