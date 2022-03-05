Хави: Алвес — пример для подражания. Его влияние на «Барсу» невероятное

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о защитнике

«Мы ещё не разговаривали, но, что касается его вклада в команду, тут не может быть никаких сомнений. Влияние Дани на команду невероятное, он прививает профессионализм коллективу. Алвес — настоящий пример для подражания. Надеюсь, он продолжит работать с нами», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» активирует опцию продления контракта бразильского защитника, которому в мае исполнится 39 лет.

Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна.