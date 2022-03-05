ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Сосьедад», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 18:03
    • Дзагоев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»
  • 17:57
    • Норвежка Фемстейневик выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии
  • 17:53
    • «Осасуна» одержала победу на домашнем стадионе над «Вильярреалом»
  • 17:21
    • «Лестер» минимально обыграл «Лидс»
  • 16:42
    • Моня, Фридзон и Вяльцев стали игроками «Зенита»
    Все новости спорта

    Дзагоев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»

    ЦСКА — «Нижний Новгород» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Московский ЦСКА и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 20-го тура РПЛ.

    Алан Дзагоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алан Дзагоев

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Языджи.

    Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

    Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Карасев, Шарипов, Берковский, Ткачук, Игбун.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.50, на успех «Нижнего Новгорода» — 9.50, на ничью — 4.68. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Устроят ли «Бавария» с «Байером» голевую перестрелку в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вест Хэм» снова отберет очки у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры