ЦСКА — «Нижний Новгород»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийна своем поле взял верх над(1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве. Венгерский защитник нижегородцев Акош Кечкеш возле собственной штрафной снёс Карраскаля.

Арбитр Павел Кукуян сначала показал игроку желтую карточку, но после просмотра ВАР поменял решение и показал прямую красную карточку за фол последней надежды.

А уже на пятой добавленной минуте Обляков из центра поля выдал прекрасный заброс к линии штрафной гостей, Бийол выполнил скидку дальше на Юсуфа Языджи, который в борьбе с двумя защитником смог протолкнуть мяч в створ.

РПЛ. 20-й тур ЦСКА — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0) Голы: Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 85), Фукс (Эджуке, 57), Дивеев, Карраскаль (Ахметов, 75), Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Гбамен, Медина (Яковлев, 57), Бийол, Юсуф Языджи, Обляков«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Гоцук, Ларсен, Кравцов, Калинский, Стоцкий, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45+3)Предупреждения: Карраскаль, 44’. Юсуф Языджи, 61’ — Ларсен, 31’Удаления: Кечкеш, 42’

Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 20 матчах. «Нижний Новгород» идет на 10-й строчке: 22 очка после 20 игр.