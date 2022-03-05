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    Гвардиола — о Роналду: Один из величайших, голевая машина

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в преддверии матча с манкунианцами в 28-м туре английской Премьер-лиги.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Нам нужно форсировать темп и приложить максимальные усилия, чтобы не дать Роналду приблизиться к мячу, потому что он неудержим. В прошлой игре всё было под контролем, счёт 1:0, всё идеально. Роналду в первый раз оказался рядом с воротами — Эдерсону тут же пришлось сделать невероятный сейв. Роналду даже не касался мяча, а потом чуть не забил. Вот его уровень.

    Нам нужно контролировать его. Он один из величайших, голевая машина, всегда очень силён психологически. Роналду без проблем справляется с давлением, в хорошем смысле всю карьеру оправдывает ожидания», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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