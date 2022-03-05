СМИ: Кристенсен прошел медобследование для перехода в «Барселону»

Защитник «Челси»принял решение не продлевать контракт с клубом.

По информации каталонского издания Sport, на прошлой неделе датский футболист прошел медобследование для перехода в «Барселону».

Ожидается, что в ближайшее время агенты Кристенсена отправятся в Барселону для согласования последних деталей контракта.

«Челси» неоднократно вел переговоры с Кристенсеном с целью подписать новое соглашение, но сторонам так и не удалось договориться.

Напомним, ранее на этой неделе российский олигарх Роман Абрамович объявил о готовности продать «Челси».