Тухель: «Челси» — идеальный клуб для меня

Наставник «Челси»ответил на вопрос о дальнейшей работе в команде после заявлений Романа Абрамовича.

«Я Много раз говорил, что мне нравится работать в АПЛ. Мне нравится в Англии. Я чувствую традиции и любовь к спорту в целом и к футболу в частности. Это прекрасное место. "Челси" — идеальный клуб для меня.

Мне нравится здесь. Я люблю все в этом клубе. Надеюсь, что так все и останется. Неопределенности нет, но разве у тренеров она присутствует не всегда? Я привык и научился с этим жить. Настроен позитивно. Надеюсь, все закончится хорошо», — цитирует Тухеля Football London.

Напомним, владелец «аристократов» Роман Абрамович объявил о готовности продать клуб.