Слуцкий: Легионеры «Рубина» пока не обращались по поводу отъезда

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«Мы говорим о том, что должны получать максимальное удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть возможность выходить на футбольное поле, тренироваться, играть и заниматься любимым делом.
Я говорил о том, что легионеры к нам ни с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда. На данный момент ничего не изменилось», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
Напомним, «Краснодар» ранее приостановил контракты восьми легионеров.