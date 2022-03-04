Слуцкий: Легионеры «Рубина» пока не обращались по поводу отъезда

Главный тренер «Рубина»после победы над «Ротором» (2:1) в Кубке России сообщил, что иностранные футболисты не собираются покидать команду.

«Мы говорим о том, что должны получать максимальное удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть возможность выходить на футбольное поле, тренироваться, играть и заниматься любимым делом.

Я говорил о том, что легионеры к нам ни с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда. На данный момент ничего не изменилось», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Краснодар» ранее приостановил контракты восьми легионеров.