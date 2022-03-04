Почеттино — о Рамосе: Он может дать хороший совет, даже если не играет

Главный тренер «ПСЖ»поделился мнением о защитнике клуба

«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе. Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт — он 17 лет провёл в "Реале". Он может дать хороший совет партнёрам по команде, и это не зависит от того, играет ли он.

Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. В таких матчах, как с "Реалом", важны детали. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», — цитирует Маурисио Почеттино RMC Sport.

В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провёл за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Серхио провёл лишь пять игр во всех турнирах.