Сборная России проведёт сборы в конце марта в Москве

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Изначально команда Валерия Карпина должна была принимать участие в стыковых матчах к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить все российские команды и сборные от международных соревнований.
Соперник сборной России в лице сборной Польши автоматически вышел в финал стыкового турнира, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция.
Матчи 22-го тура чемпионата России, которые переносили из-за участия национальной команды в стыковых матчах, вернули на прежние даты.