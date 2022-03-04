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    Паршивлюк рассказал о конфликте со Шварцем

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    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликтной ситуации с главным тренером команды Сандро Шварцем.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: "Ты не имеешь права [так делать]!" Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: "Нет! Стоп!"

    Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой [Захаряна с Тюкавиным]. Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: "А-а, то есть так можно?"

    Мы все обсудили, каждый сделал выводы — такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

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