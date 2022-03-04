Конте: Быстро исправить ситуацию в «Тоттенхэме» не сможет ни один тренер

Главный тренер «Тоттенхэма»назвал главным недостатком в игре команды отсутствие стабильности.

«Конечно, все эти взлеты и падения мне не нравятся. Я говорю это с первого дня, как приехал сюда. Такова история "Тоттенхэма" — много взлетов и падений.

Чтобы быть конкурентоспособными, пытаться что-то выиграть, пытаться бороться за что-то важное и стать сильной командой, первое, что должно произойти — мы должны стать стабильными и избегать этих взлетов и падений.

Сделать это и изменить ситуацию, которая происходит уже много-много лет в "Тоттенхэме", непросто. За короткое время это невозможно не только для меня, но и для любого тренера.

Никто не изменит это за секунду. Такова история этого клуба за последние 20 лет», — цитирует Конте Sky Sports.