Хлусевич: Надо дать хороший реванш ЦСКА, постараться выиграть

Фланговый полузащитник «Спартака»прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России.

Красно-белые сыграют против ЦСКА. Отметим, что 26 февраля подопечные Паоло Ваноли уступили армейцам в игре 19-го тура РПЛ со счетом 0:2.

«Надо дать хороший реванш, постараться выиграть и пройти дальше. В любом случае это будет яркий матч. Очень большая афиша, серьезное дерби.

Надеюсь, что будет много моментов и много голов. Но хотелось бы, чтобы больше было забито в ворота ЦСКА», — сказал Хлусевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. В прошлом розыгрыше турнира Спартак дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл московскому «Динамо» (0:2).