Фернандес: Матч со «Спартаком» — это супердерби, нам будет очень сложно

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о предстоящем матче команды со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.

«Речь идет о супердерби, нам в любом случае будет очень сложно. Без разницы, чемпионат это или Кубок, такие встречи всегда стоят особняком.

Чтобы выйти из дерби победителем, нужно сражаться, бороться, другого рецепта нет.

Мы только что победили "Спартак", но в апреле это не будет значить ровным счетом ничего, надо будет доказывать все заново», — цитирует Фернандеса сайт армейцев.

ЦСКА и «Спартак» играли друг против друга 26 февраля в матче 19-го тура РПЛ-2021/22. Победу в матче одержали армейцы со счетом 2:0.

Ориентировочные даты проведения матча Кубка России — 19-21 апреля