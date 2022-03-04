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    Хедира сравнил Криштиану Роналду во времена выступления за «Реал» и «Ювентус»

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    Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я встретил двух совершенно разных Роналду. Первый был в мадридском "Реале", чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Не в плохом смысле слова, но ему нужно было разобраться в себе. Он забивал много, очень много голов и был невероятен, но не так сильно влиял на игру команды.

    Моя вторая встреча с Криштиану случилась в "Ювентусе". Он пришёл в команду, у него был прежний эгоизм, ему хотелось забивать, но он в большей степени стал лидером. Настоящим лидером. Он всегда заряжал нас и знал, что для трофеев нужна поддержка партнёров по команде.

    Не поймите меня неправильно: в "Реале" Роналду всегда был частью команды, но в "Ювентусе" он повзрослел. Он всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее.

    У него такой соревновательный дух. На тренировках все хотели обыграть Криштиану, а оказавшись в его команде, все хотели помочь ему одержать победу», — сказал Хедира в интервью для подкаста The Gab&Juls на YouTube-канале ESPN FC.

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