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    Конте высказался о будущем «Тоттенхэма»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал сложность перестройки команды после поражения от «Мидлсбро» (0:1) в Кубке Англии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «История "Тоттенхэма" такова: много взлетов и падений.

    Чтобы быть конкурентоспособными, пытаться что-то выиграть, пытаться бороться за что-то важное и стать сильной командой, первое, что должно произойти, — это показывать стабильные результаты и избегать этих взлетов и падений.

    Сделать это и изменить эту ​​ситуацию, которая происходит уже много-много лет в "Тоттенхэме", непросто.

    За короткое время это невозможно сделать. Не только для меня, но и для любого менеджера или тренера.

    Тем более в этом клубе уже 20 лет такая ситуация. Иногда приходится расстраиваться. Думаю, нормально злиться, когда мы проигрываем. Одно дело злиться, когда мы проигрываем, а другое дело говорить о своей реакции и эмоциях. Это две разные ситуации.

    Чтобы избежать этой ситуации, я стараюсь каждый раз вести себя одинаково, одинаково на пресс-конференциях.

    Я думаю, что это нормально. Иногда ты злишься, а иногда ты можешь смотреть на ситуацию по-другому, — цитирует главного тренера Football London.

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