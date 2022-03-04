Конте высказался о будущем «Тоттенхэма»

«История "Тоттенхэма" такова: много взлетов и падений.
Чтобы быть конкурентоспособными, пытаться что-то выиграть, пытаться бороться за что-то важное и стать сильной командой, первое, что должно произойти, — это показывать стабильные результаты и избегать этих взлетов и падений.
Сделать это и изменить эту ситуацию, которая происходит уже много-много лет в "Тоттенхэме", непросто.
За короткое время это невозможно сделать. Не только для меня, но и для любого менеджера или тренера.
Тем более в этом клубе уже 20 лет такая ситуация. Иногда приходится расстраиваться. Думаю, нормально злиться, когда мы проигрываем. Одно дело злиться, когда мы проигрываем, а другое дело говорить о своей реакции и эмоциях. Это две разные ситуации.
Чтобы избежать этой ситуации, я стараюсь каждый раз вести себя одинаково, одинаково на пресс-конференциях.
Я думаю, что это нормально. Иногда ты злишься, а иногда ты можешь смотреть на ситуацию по-другому, — цитирует главного тренера Football London.