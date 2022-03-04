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    Булыкин о «Локомотиве»: Руководство убеждало, что скоро увидим новый «Сапсан»

    Футбол Локомотив Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «железнодорожников» от «Енисея» (0:4) в Кубке России.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Странный результат в Кубке. По мастерству "Локомотив" на уровень выше "Енисея". Руководство убеждало, что скоро увидим новый "Сапсан". Дайте нам время, всё наладится, — болельщики уже давно слышат это.

    Думаю, теперь "Локо" будет легче без игры на два фронта. Надо полностью переключиться на чемпионат, иначе никто не поймёт, что происходит с командой.

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    • Списываю данный результат на отъезд тренера и на то, что команда просто не настроилась на кубковый матч. Будем надеяться, что это досадная случайность», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

    Напомним, что после ухода Маркуса Гисдоля исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» заявили Дмитрия Лоськова.

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