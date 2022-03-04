Булыкин о «Локомотиве»: Руководство убеждало, что скоро увидим новый «Сапсан»

Бывший футболист «Локомотива»прокомментировал разгромное поражение «железнодорожников» от «Енисея» (0:4) в Кубке России.

«Странный результат в Кубке. По мастерству "Локомотив" на уровень выше "Енисея". Руководство убеждало, что скоро увидим новый "Сапсан". Дайте нам время, всё наладится, — болельщики уже давно слышат это.

Думаю, теперь "Локо" будет легче без игры на два фронта. Надо полностью переключиться на чемпионат, иначе никто не поймёт, что происходит с командой.

Списываю данный результат на отъезд тренера и на то, что команда просто не настроилась на кубковый матч. Будем надеяться, что это досадная случайность», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что после ухода Маркуса Гисдоля исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» заявили Дмитрия Лоськова.