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    Бийол: В последнем дерби со «Спаратком» мы показали очень хороший футбол

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    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей Кубка России.

    Яка Бийол
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    Яка Бийол

    Армейцев ждет встреча со «Спартаком». Ориентировочные даты проведения матча Кубка России — 19-21 апреля

    «Только сыграли со "Спартаком", и впереди новый, теперь уже кубковый, матч.

    Игры с красно-белыми очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному.

    В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат.

    Если нам это удастся, все будет хорошо», — цитирует Бийола сайт армейцев.

    ЦСКА и «Спартак» играли друг против друга 26 февраля в матче 19-го тура РПЛ-2021/22. Победу в матче одержали армейцы со счетом 2:0.

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