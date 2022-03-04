Бийол: В последнем дерби со «Спаратком» мы показали очень хороший футбол

Полузащитник ЦСКАвысказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей Кубка России.

Армейцев ждет встреча со «Спартаком». Ориентировочные даты проведения матча Кубка России — 19-21 апреля

«Только сыграли со "Спартаком", и впереди новый, теперь уже кубковый, матч.

Игры с красно-белыми очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному.

В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат.

Если нам это удастся, все будет хорошо», — цитирует Бийола сайт армейцев.

ЦСКА и «Спартак» играли друг против друга 26 февраля в матче 19-го тура РПЛ-2021/22. Победу в матче одержали армейцы со счетом 2:0.