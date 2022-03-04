«Барселона» намерена продлить контракт с Алвесом

Руководство «Барселоны» собирается воспользоваться опцией продления контракта с 38-летним бразильским защитником, сообщает Marca.

По информации источника, в продлении действующего до 30 июня 2022 года соглашения заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави. Специалист доволен игрой защитника и его поведением.

Сам Дани хочет попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому рассчитывает, выступая за «Барселону», быть в наиболее подходящей для этого форме.

Напомним, Алвес подписал соглашение с каталонским клубом 12 ноября 2021 года. Футболист в сезоне-2021/22 принял участие в шести встречах, в которых он отметился одним забитым голом, а также отдал три результативные передачи.