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    «Барселона» намерена продлить контракт с Алвесом

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    Руководство «Барселоны» собирается воспользоваться опцией продления контракта с 38-летним бразильским защитником Дани Алвесом, сообщает Marca.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    По информации источника, в продлении действующего до 30 июня 2022 года соглашения заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави. Специалист доволен игрой защитника и его поведением.

    Сам Дани хочет попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому рассчитывает, выступая за «Барселону», быть в наиболее подходящей для этого форме.

    Напомним, Алвес подписал соглашение с каталонским клубом 12 ноября 2021 года. Футболист в сезоне-2021/22 принял участие в шести встречах, в которых он отметился одним забитым голом, а также отдал три результативные передачи.

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