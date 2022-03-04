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    Алавес — Севилья. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2022 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Алавес — Севилья

    Футбол Примера (Ла Лига) Алавес Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Алавес и Севилья начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 04.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Алавес» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

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