«Сочи» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева. Ангбан прошёл слева к штрафной ЦСКА и навесил к её противоположному краю. Маргасов сделал передачу на Нобоа, и Кристиан нанёс прекрасный удар в левый нижний угол, под самую штангу.

На 60-й минуте армейцы отыгрались. Языджи навесил с углового справа, мяч полетел вдоль линии вратарской, и Дивеев, случайно толкнув при этом Зайнутдинова, головой вколотил мяч в сетку.

А на 87-й минуте Языджи с углового навесил в более близкую к нему часть вратарской справа, а Дивеев выиграл там позиционную борьбу у двух соперников на этот раз и опять головой вколотил мяч в сетку.