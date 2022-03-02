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    Сочи — ЦСКА. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.03.2022 в 18:00 начнется матч в группе 11 кубка России по футболу Сочи — ЦСКА

    Футбол Кубок России Футбол России Сочи ЦСКА
    Сочи и ЦСКА начнут матч в 18:00 в группе 11 кубка России по футболу, 02.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Сочи» — «ЦСКА» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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