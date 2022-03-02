«Динамо»: Шварц продолжает работать с командой. Никаких попыток принудить его разорвать контракт не было

Немецкий специалистостанется главным тренером московского

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате российской Премьер-лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах "Динамо", считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее появилась информация, что Немецкий футбольный союз (DFB) требует, чтобы 43-летний специалист покинул Россию.

Якобы из-за давления DFB из «Локомотива» 1 марта ушел тренер Маркус Гиздоль, а 2 марта контракт с «Краснодаром» расторг Даниэль Фарке.