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    «Динамо»: Шварц продолжает работать с командой. Никаких попыток принудить его разорвать контракт не было

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    Немецкий специалист Сандро Шварц останется главным тренером московского «Динамо».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате российской Премьер-лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах "Динамо", считаем необходимым заявить следующее.

    Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

    Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Ранее появилась информация, что Немецкий футбольный союз (DFB) требует, чтобы 43-летний специалист покинул Россию.

    Якобы из-за давления DFB из «Локомотива» 1 марта ушел тренер Маркус Гиздоль, а 2 марта контракт с «Краснодаром» расторг Даниэль Фарке.

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