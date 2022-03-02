Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» может стать новым местом работы нападающего сборной Польши и мюнхенской «Баварии», сообщает сайт FourFourTwo.com

В настоящий момент переговоры о новом соглашении польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года, и Левандовски хочет пересмотреть условия действующего договора.

Ранее Роберт говорил о своей открытости к предложениям из английского чемпионата, и «Арсенал» в этой ситуации выглядит фаворитом в борьбе за звёздного форварда. Также в услугах Левандовски может быть заинтересован «Манчестер Сити», пока не нашедший достойную замену покинувшему клуб Серхио Агуэро. Стоит отметить, что наставник «Сити» Хосеп Гвардьола уже имеет опыт совместной работы с Левандовски.