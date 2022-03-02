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    Мальорка — Реал Сосьедад. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.03.2022 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Мальорка — Реал Сосьедад

    Футбол Примера (Ла Лига) Мальорка Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 02.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Мальорка — Реал Сосьедад в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мальорка — Реал Сосьедад.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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