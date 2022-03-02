В 22:15 02.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Челси» — «Лутон Таун» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лутон Таун» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лутон Таун — Челси.

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