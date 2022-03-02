Цорн сообщил, что Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива»сообщил, что временным главным тренером команды будет. Ранее команду покинул Маркус Гиздоль в связи с ситуацией в Украине.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб.

Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам. Фактически наш актуальный тренерский штаб будет работать коллективно, объединяя традиции и победный дух "Локомотива" с современными тренерскими методиками и подходами», — приводит слова Цорна «РИА Новости».