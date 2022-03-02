Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 21:35
    • Абрамович объявил о продаже «Челси»
  • 19:57
    • Дубль Дивеева принес ЦСКА волевую победу над «Сочи» в Кубке России
  • 17:40
    • Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
  • 15:49
    • «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
  • 21:14
    • Гендир «Сочи» опроверг информацию об отъезде легионеров из команды
    Все новости спорта

    Цорн сообщил, что Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что временным главным тренером команды будет Дмитрий Лоськов. Ранее команду покинул Маркус Гиздоль в связи с ситуацией в Украине.

    Дмитрий Лоськов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Лоськов

    «Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб.

    Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам. Фактически наш актуальный тренерский штаб будет работать коллективно, объединяя традиции и победный дух "Локомотива" с современными тренерскими методиками и подходами», — приводит слова Цорна «РИА Новости».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграются ли «красно-белые» на «Кубани»?
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Барсы» выбьют «армейцев» из Кубка?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры