Мальдини прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Кессье

Технический директор «Милана»прокомментировал информацию об интересе к ивуарийскому полузащитникусо стороны «Барселоны».

«Есть определённые правила, продиктованные владельцами, от которых мы не можем отклоняться. Интерес "Барселоны"? Это нормально, так как у Кессье заканчивается контракт, и у нас с ним нет никакого соглашения», — приводит слова Мальдини Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается предложить Кессье контракт с зарплатой € 6,5 млн в год.

25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом. Футболист отказался подписывать новое соглашение с «Миланом». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии и забил 5 голов.