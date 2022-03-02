Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 17:40
    • Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
  • 15:49
    • «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
  • 16:51
    • Леонид Федун: Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»
  • 16:32
    • Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в ЛЕ
  • 15:42
    • Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты
    Все новости спорта

    Мальдини прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Кессье

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Трансферы
    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию об интересе к ивуарийскому полузащитнику Франку Кессье со стороны «Барселоны».

    Франк Кессье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Кессье

    «Есть определённые правила, продиктованные владельцами, от которых мы не можем отклоняться. Интерес "Барселоны"? Это нормально, так как у Кессье заканчивается контракт, и у нас с ним нет никакого соглашения», — приводит слова Мальдини Sport Mediaset.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается предложить Кессье контракт с зарплатой € 6,5 млн в год.

    25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом. Футболист отказался подписывать новое соглашение с «Миланом». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии и забил 5 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграются ли «красно-белые» на «Кубани»?
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Барсы» выбьют «армейцев» из Кубка?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры