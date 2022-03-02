Скопинцев — о будущем матче со «Спартаком»: Мы почувствовали поле. Это пойдёт нам в плюс

Защитник московского «Динамо»прокомментировал победу клуба над «Нижним Новгородом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и заявил об увеличении уверенности перед игрой чемпионата России с московским «Спартаком».

«Игра была жёсткая, соперники очень хорошо оборонялись, и мы долго не могли вскрыть их оборону. Хорошо, что всё так удачно сложилось в конце тайма — мы забили пенальти. Дальше уже было легче, потому что соперник начал раскрываться, мы комбинировали и играли в наш футбол.

С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале Кубка России? Думаю, это неважно, так как на любой стадии может попасться сильная команда.

Добавили ли две победы со счётом 3:0 уверенности перед матчем со "Спартаком"? Да, безусловно. Все ощутили вкус победы. Мы почувствовали своё поле. Думаю, это пойдёт нам в плюс», — сказал Скопинцев в интервью пресс-службе «Динамо» после матча.