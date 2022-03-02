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    Алания — Арсенал Тула. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.03.2022 в 16:00 начнется матч в кубке России по футболу Алания — Арсенал Тула

    Футбол Кубок России Футбол России Алания Арсенал Тула
    В 16:00 02.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Алания — Арсенал Тула в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Алания» — «Арсенал Тула» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Тула»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Арсенал Тула.

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