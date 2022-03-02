Абрамович объявил о готовности продать «Челси»

Роман Абрамович объявил о том, что готов продать «Челси». Его заявление опубликовал официальный сайт «аристократов».

«Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — заявил Абрамович.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Абрамович хочет получить за клуб 4,82 млрд евро.

26 февраля бизнесмен отдал управление клубом попечителям благотворительного фонда лондонского.