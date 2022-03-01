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    «МЮ» отказался платить € 120 млн «Наполи» за Осимхена

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    «Манчестер Юнайтед» интересовался приобретением нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Итальянский клуб предложил приобрести 23-летнего футболиста за € 120 млн, но манкунианцы ответили отказом. Об этом сообщает Daily Star.

    По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» решил обратить внимание на других футболистов.

    Осимхен стал футболистом неаполитанцев в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В нынешнем сезоне нигерийский форвард в 17 матчах чемпионата Италии забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока пять матчей в Лиге Европы, четыре гола и голевая передача.

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