Рамос может пропустить ответный матч ПСЖ с «Реалом»

Защитник ПСЖиз-за повреждения может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

По данным Foot Mercato, участие 35-летнего испанца маловероятно, ему нужно восстановление.

Встреча с «Реалом» запланирована на 9 марта в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился победой парижан со счетом 1:0.

В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провел за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за ПСЖ Серхио провел лишь пять игр во всех турнирах.