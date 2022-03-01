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    Рамос может пропустить ответный матч ПСЖ с «Реалом»

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    Защитник ПСЖ Серхио Рамос из-за повреждения может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    По данным Foot Mercato, участие 35-летнего испанца маловероятно, ему нужно восстановление.

    Встреча с «Реалом» запланирована на 9 марта в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился победой парижан со счетом 1:0.

    В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провел за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за ПСЖ Серхио провел лишь пять игр во всех турнирах.

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