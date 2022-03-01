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    Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси недоволен тем, с какой частотой и каким энтузиазмом критикуют его персону французские СМИ, информирует Le Parisien.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По сведениям источника, Лионель Месси «не переваривает» критические высказывания французской прессы в свой адрес. Он уже неоднократно поднимал эту тему в раздевалке «ПСЖ», а также обсуждал этот вопрос с руководством клуба.

    Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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