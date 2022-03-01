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    В «Динамо» заверили, что все игроки команды находятся в Москве

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    Представители «Динамо» сообщили, что все игроки команды находятся в Москве. Ранее в СМИ сообщалось, что контракт с клубом может разорвать украинский защитник Иван Ордец.

    Иван Ордец
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    Иван Ордец

    «В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки "Динамо" находятся в Москве», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

    Напомним, сегодня контракт с «Динамо» расторг украинский тренер Андрей Воронин, который занимал должность ассистента Сандро Шварца.

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